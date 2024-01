Thomas Vermaelen signe un émouvant retour à Arsenal

A Londres, "Verminator" est une véritable légende. Entre 2009 et 2014, il a porté les couleurs des Gunners à 150 reprises. Pilier de l'équipe, Arsène Wenger l'avait même promu capitaine.

Désormais, Vermaelen s'est reconverti en entraîneur. Ancien adjoint des Diables Rouges, il officie comme coach des U20 de la Belgique ainsi que chez les U18 en tant qu'assistant de Sebastien Pocognoli.

Dimanche dernier, Vermaelen a retrouvé Arsenal le temps d'une interview. Présent au sein de l'Emirates Stadium, il s'est exprimé au sujet de l'équipe actuelle et de son attachement au club.

"Quand je regarde les matches à la télévision, l'équipe est toujours passionnante à regarder. On regarde les joueurs et on a l'impression de partager un sentiment d'identité avec eux. Parfois, on regarde une équipe et on n'est pas vraiment connecté à elle. Mais avec cette équipe, on aime vraiment la regarder jouer."

Great to have you back home, Thomas ❤️



Our former skipper was in attendance at Emirates Stadium on Sunday to give us his thoughts on William Saliba, Mikel Arteta and his love for the club.



🗞 Check out the full article now 👇