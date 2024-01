Le Standard s'est fait poser un lapin... exactement comme Anderlecht il y a quelques années

Le Standard ne transférera donc pas Jaouen Hajdam. En dernière minute, l'Algérien a fait volte-face et accepté l'offre des Young Boys de Berne... et il n'est pas le premier à faire ce coup-là à un club belge.

Tout semblait réglé : comme révélé initialement et en exclusivité sur Walfoot, Jaouen Hadjam (20 ans) devait devenir le premier renfort d'Ivan Leko cet hiver. Un back gauche international algérien, qui devait débarquer du FC Nantes. Hadjam a passé sa visite médicale ce lundi, mais va finalement rejoindre... les Young Boys de Berne.

On ignore précisément ce qui s'est passé : certains évoquent une visite médicale qui n'aurait pas été des plus satisfaisante, mais il semblerait bien que Jaouen Hadjam ait en réalité posé un lapin au Standard. En dernière minute, une offre des Young Boys l'aurait convaincu. Et du côté des Rouches, pas question de perdre encore plus de temps à attendre un joueur qui n'avait pas totalement envie de venir et pas complètement convaincu aux tests médicaux.

Meschack Elia avait fait le coup à Anderlecht

Côté belge, en tout cas, on va finir par devoir se méfier des Young Boys de Berne. Car ce n'est pas la première fois qu'un joueur fait volte-face en dernière minute pour prendre la direction de la Suisse. On peut en témoigner du côté du RSC Anderlecht.

Ainsi, en 2019, c'est un certain Meschack Elia, grand talent congolais, qui devait signer au Sporting. Après plusieurs semaines de test, il convainc Vincent Kompany de ses qualités ; le "Neymar congolais" devait signer, mais disparaît durant l'été. La rumeur le dit parti en Suisse avec son agent, qui n'a plus donné de nouvelles au club - de la même façon que l'agent de Hadjam n'a plus répondu au Standard.

L'affaire est cependant un peu différente. Jaouen Hadjam n'était pas contractuellement lié au Standard, même si Nantes et les Rouches s'étaient accordés sur un prêt avec option d'achat ; Meschack Elia a de son côté mis le TP Mazembe dans l'embarras en posant un lapin à Anderlecht. Des poursuites judiciaires suivront, et le Congolais ne pourra pas jouer avant de longs mois en Suisse. Toujours est-il que les Young Boys se sont créés une petite réputation de chapardeurs en Jupiler Pro League...