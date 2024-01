Quand Besnik Hasi compare sa nouvelle pépite avec... son ancien poulain à Anderlecht

Buteur décisif contre La Gantoise, Bill Antonio fait progressivement son trou au KV Malines. Son entraîneur, Besnik Hasi, l'a comparé à un joueur qu'il a côtoyé lors de son passage au Sporting d'Anderlecht.

Le KV Malines a réalisé l'une des sensations du week-end, en s'imposant sur la pelouse de La Gantoise, vendredi. Le but décisif, inscrit dans les cinq dernières minutes, est venu des pieds de Bill Antonio, membre habituel de la seconde équipe du KVM.

Arrivé en septembre 2022 depuis le Zimbabwe, il ne s'agissait que de sa sixième montée au jeu après l'équipe première de Malines, et de son premier but. Après la rencontre, son entraîneur Besnik Hasi l'a comparé avec un joueur qu'il a bien connu lors de son passage au Sporting d'Anderlecht.

Bill Antonio, le nouveau Frank Acheampong ?

"Il est très rapide, mais il a encore plusieurs points à travailler. Il a réalisé un très bon stage et pourrait devenir un joueur permanent de notre noyau. Il me fait penser à Frank Acheampong. L'ancien joueur d'Anderlecht était encore plus rapide, mais il y a plusieurs points de comparaison. Parfois, ce sont des joueurs plus rapides balle aux pieds que sans le ballon. C'est très spécial" a commenté le T1.