Un premier pas vers la survie pour Ostende ?

Ostende connait une période très sombre. Le destin du club est resté durant tout un temps entre les mains d'un conseil d'administration américain et notamment de Paul Conway. Ce dernier a été mis sur la touche par le tribunal d'entreprise de Gand.

L'avocat Werner Van Oosterwyck a alors été nommé administrateur provisoire du KVO. Désormais, c'est à lui de mener le club vers des eaux plus calmes.

"La nomination de maître Van Oosterwyck en tant qu'administrateur provisoire est une démarche positive de la part du tribunal d'entreprise pour tenter de poursuivre les activités du KV Ostende", ont annoncé conjointement le cabinet d'avocats et le club

Paul Conway, un dirigeant controversé

Dans ce communiqué, il est sous-entendu que la politique financière du club n'avait ni queue ni tête au cours des dernières années. La situation actuelle en est la preuve. La décision arrive à point nommé, car Paul Conway s'était présenté comme l'homme qui allait sauver Ostende.

Mais l'homme d'affaires et propriétaire américain n'a plus vraiment la cote et on entend dire au sein du club qu'il manquait de respect à tout et n'importe qui. Les investisseurs extérieurs qui s'étaient montrés intéressés ont également été écartés par lui sans consultation, ce qui a conduit la branche belge du KV Ostende à recourir à la voie judiciaire.

Dans une interview accordée au Nieuwsblad, l'ancien COO Thorsten Theys avait déjà expliqué pourquoi Conway souhaitait lui-même faire appel à un investisseur. Ce dernier avait besoin d'argent pour rembourser ses emprunts auprès de ses amis américains. Ce qui n'était donc pas dans l'intérêt du club...

On ne sait pas non plus très bien d'où Conway a obtenu le pouvoir d'agir seul. De personne, en réalité. En effet, ce n'est que récemment que le Moniteur belge a publié la révocation de Conway du conseil d'administration et il n'y a aucune trace de sa réintégration. Personne n'a donc compris pourquoi il s'est réinstallé en tant qu'homme fort.

Conway n'a pas apprécié lorsqu'il a appris qu'il n'était même pas autorisé à entrer dans le stade. Le nouvel administrateur a agi rapidement et a immédiatement eu accès à tous les dossiers que Conway avait jalousement gardés secrets au cours des derniers mois.

Les supporters d'Ostende l'ont bloqué...dans les toilettes du stade

Il y a quelques semaines, Conway s'est réfugié dans les toilettes du stade d'Ostende par les forces de l'ordre lors du match contre Zulte Waregem. En effet, une quinzaine de supporters s'étaient introduits dans l'espace VIP et l'avaient menacé. Ensuite, lors du match de Coupe contre le RWDM, il a été entouré de trois gardes du corps.

La nomination de Van Oosterwyck semble être un premier pas dans la bonne direction. Un homme qui connaît le droit belge et qui peut fixer des priorités. D'après nos informations, l'ONSS a été payé ainsi qu'une grande partie des arriérés de TVA.

Les indemnités de transfert doivent encore être réglées. De même que les fournisseurs et les joueurs doivent encore percevoir leur salaire. Le KV Ostende n'est évidemment pas encore sorti d'affaire, mais il y a de nouveau quelque chose de positif à signaler. Van Oosterwyck sait sans doute qu'il est confronté à des difficultés.