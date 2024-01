Des détails sur le transfert d'Arthur Vermeeren font faire grincer des dents à l'Antwerp

Vendredi soir, l'Atletico de Madrid a officiellement annoncé le transfert d'Arthur Vermeeren. Des détails sur son transfert ont été révélés, ce qui ne réjouira pas vraiment les supporters de l'Antwerp.

Vendredi soir, Arthur Vermeeren est officiellement devenu un joueur de l'Atletico de Madrid. Il a signé un contrat jusqu'en 2030, et non jusqu'en 2029 comme on le pensait au départ.

Des détails sur son transfert ont maintenant fait l'objet d'une fuite et cela aura de quoi faire grincer des dents dans les tribunes de l'Antwerp. On parlait d'abord d'un accord entre Antwerp et l'Atletico pour 27 millions d'euros, mais il ne semble pas que ce soit le cas.

Selon Fabrizio Romano, le montant réel serait inférieur. Antwerp recevra 18 millions d'euros, auxquels pourraient s'ajouter 5 millions d'euros. De ces 5 millions, 2 millions seraient des bonus "faciles", tandis que les 3 millions restants sont plus "difficiles" à obtenir pour le Great Old.

En incluant tous les bonus possibles, Antwerp recevra 23 millions d'euros, mais il n'est donc pas encore certain que le club percevra intégralement cette somme. En cas de revente de Vermeeren, Antwerp touchera 10%.