Un joueur de retour avec le plein de confiance : le coup de boost tant attendu pour Charleroi ?

Retour attendu à l'entraînement de Charleroi aujourd'hui : Oday Dabbagh était bien présent. Aidera-t-il les Zèbres à redresser la barre dans la dernière ligne droite.

Dimanche, Charleroi sera au pied du mur à l'occasion de la réception d'Anderlecht. Battus 1-0 chez la lanterne rouge courtraisienne, les Carolos sont revenus dans la zone rouge et voient les équipes de bas de tableau prendre des points.

Pour ce duel des Sporting, Felice Mazzu pourra à nouveau compter sur Oday Dabbagh. L'attaquant palestinien est rentré de la Coupe d'Asie et a fait son retour à l'entraînement aujourd'hui.

En plus d'être le meilleur buteur de l'équipe (ses quatre réalisations le placent ex aequo avec Parfait Guiagon et Marco Ilaimaharitra), Dabbagh respire la forme. Il reste sur trois buts lors des deux derniers matchs, malgré l'élimination de la Palestine contre le Qatar en huitième de finale. Son sens du but devra désormais aider Charleroi à se sauver.