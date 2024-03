Un ancien d'Ostende ému : "J'ai un message pour le nouveau propriétaire"

L'Union affrontera l'Antwerp au Heysel en finale de la Coupe de Belgique. L'Anversois Jelle Bataille a eu une pensée pour son ancien club en après-match.

Bataille était bien sûr aux anges avec cette nouvelle finale de Coupe. "Ce sera une belle finale. Le football tourne autour des trophées, donc nous voulons remporter cette Coupe. Ce fut une année un peu moins bonne pour nous, mais la terminer avec une Coupe est bien sûr très beau", a-t-il déclaré en après-match.

Bataille est également revenu sur la situation du KV Ostende, son ancien club "C'est toujours agréable de jouer contre tes meilleurs amis et ton père (Kurt Bataille est l'entraîneur adjoint du KVO, ndlr). Ostende est et restera un club familial. Si je pouvais m'adresser au nouveau propriétaire : 'Je rachèterais certainement Ostende'."

La victoire de l'Antwerp contre le KVO ce jeudi était indiscutable. " Je pense que nous avons mérité de gagner. Sur notre propre terrain - un terrain plus grand - nous avons pu imprimer un rythme plus élevé. Si nous pouvions jouer notre propre jeu, nous savions que nous pouvions gagner. Notre parcours était 'plus facile' que l'année dernière, mais il est toujours impressionnant d'être en finale deux années de suite."