La pression n'est jamais un bon motivateur: Ronny Deila se lâche, Bart Verhaeghe... cherche un successeur

Le Club Bruges affronte Molde ce jeudi soir lors d'un match d'une importance capitale. Pas seulement pour l'entraîneur Ronny Deila, fortement critiqué.

La position de Ronny Deila a été mise sous pression à plusieurs reprises la saison dernière à Bruges, mais jusqu'à présent, un licenciement n'était jamais d'actualité. Mais cela pourrait bien être le cas cette semaine en cas de mauvais résultat à Molde.

Bart Verhaeghe aurait fixé un ultimatum à Ronny Deila et au groupe. Il veut que son équipe dépasse à nouveau les 8e de finale d'une coupe d'Europe - cela remonte déjà à quelques années maintenant. D'autant plus que l'élimination en Coupe de Belgique et le retard en Jupiler Pro League rendent difficile de viser un autre prix pour les Blauw & Zwart.

Avec un brin d'exagération, on pourrait dire que le chemin le plus court vers la phase de groupes de l'Europa League passe par la Conférence League. Rattraper une défaite 2-1 en Norvège contre Molde ? Avec la réputation à domicile du Club cette saison en Europe, cela devrait être possible.

Une pression dangereuse ?

Mais avec la pression supplémentaire, la situation ne sera pas facile pour Deila. Lors du match aller, il a reçu beaucoup de critiques sur sa composition d'équipe et toutes les décisions prises entre-temps. "Le Club n'a tout simplement pas d'identité", a même déclaré Olivier Deschacht. Et même si Deila devait rester en place après le match contre Molde, il resterait constamment sous pression.

Travailler dans de telles circonstances n'est jamais facile. À Bruges, ils sondent déjà le marché à la recherche d'un successeur. Parmi les noms mentionnés, on trouve notamment Besnik Hasi (KV Malines) et Hein Vanhaezebrouck (La Gantoise). Ils sont tous les deux en fin de contrat. Ce n'est certainement pas une motion de confiance envers Ronny Deila.

Seules de très bonnes performances pourraient assurer une prolongation de son séjour au Jan Breydel. Et Deila lui-même ? Il a vivement réagi lors de la conférence de presse précédant le match contre Molde. "S'ils veulent changer d'entraîneur... Qu'ils le fassent. Mais ils devront alors recommencer à zéro et ils ont déjà dû le faire trois fois l'année dernière. Je pense que je suis toujours la bonne personne", a-t-il notamment déclaré. Avec ces mots, il pourrait se retrouver encore plus sous les projecteurs. Deila devra être au top contre Molde, afin de ne pas avoir creusé sa propre tombe...