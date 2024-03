Face aux Diables Rouges, l'Irlande comptera quelques têtes connues !

Le sélectionneur intérimaire John O'Shea a dévoilé sa sélection pour les matchs face à la Belgique (23/03) et la Suisse (26/03), ce jeudi.

L'ancien de Manchester United, qui remplace Stephen Kenny durant cette trêve internationale en attendant que la FA irlandaise désigne un successeur définitif, a appelé 26 hommes.

Parmi eux, on retrouve deux anciens de Jupiler Pro League. Ainsi, Jake O'Brien (ex-RWDM) et Josh Cullen (ex-Anderlecht) vont défier leur ancien pays d'accueil. O'Brien est devenu un pilier de l'Olympique Lyonnais, tandis que Josh Cullen lutte pour son maintien avec Burnley.

Nous avions récemment pu échanger quelques mots avec Cullen à l'issue de West Ham-Burnley (lire ici). Les deux hommes pourraient bien être titulaires le 23 mars à Dublin pour la réception des Diables Rouges ; Josh Cullen pourrait alors discuter avec son ancien équipier Zeno Debast, notamment.

𝗠𝗡𝗧 𝗦𝗤𝗨𝗔𝗗 𝗔𝗡𝗡𝗢𝗨𝗡𝗖𝗘𝗗 🇮🇪



John O'Shea names a 26-man squad for 🇧🇪 &🇨🇭



▪️ Szmodics in

▪️ First call-ups for O'Brien & Azaz

▪️ Coleman, Brady, Obafemi & O'Dowda return



Exciting squad for our March double-header 💚



23/03 | 🇮🇪🆚🇧🇪

26/03 | 🇮🇪🆚🇨🇭 pic.twitter.com/ftkGCywyiw