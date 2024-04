📷 Ce n'est pas un poisson d'avril : l'Allemagne stoppe la commande de maillots pour une ressemblance...avec le sigle SS.

L'équipe nationale d'Allemagne stoppera bientôt sa collaboration avec l'équipementier Adidas. Cela tombe bien, car une polémique concernant les maillots de la Mannschaft a récemment fait la Une en Allemagne...

À partir de 2027, l'équipe nationale allemande ne sera plus habilée par son équipementier iconique, Adidas. Ce sera désormais le logo Nike qui sera affiché sur le maillot de la Mannschaft.

Pour autant, l'équipementier se serait bien privé de cette polémique. La Fédération de football et la Adidas ont annoncé qu'elles n'utiliseraient pas le numéro 44 comme flocage du nouveau maillot. La raison ? Une ressemblance graphique très troublante avec le sigle des SS. Le maillot avec ce numéro ne sera tout simplement pas mis en vente.

Adidas annoncé qu'elle bloquerait "dès que possible" les commandes portant le numéro 44. "Adidas emploie des personnes originaires d'une centaine de pays. Notre entreprise défend la promotion de la diversité et de l'inclusion, et en tant qu'entreprise, nous nous opposons activement à la xénophobie, à l'antisémitisme, à la violence et à la haine sous toutes leurs formes", a souligné un porte-parole de la marque auprès de Bild.

"Les tentatives de promotion de la division ou de l'exclusion ne font pas partie des valeurs de notre marque et nous rejetons fermement toute suggestion que c'était notre intention."

Les noms tels que "Führer" ou "Hitler" sont depuis longtemps bloqués dans la boutique en ligne d'Adidas car ils "ne sont pas conformes aux directives d'Adidas en matière de personnalisation."