La rencontre entre les Francs-Borains et le RFC Liège suscite un gros engouement : le RFB vise un record d'affluence !

Les Francs-Borains peuvent assurer leur maintien en cas de victoire contre le RFC Liège, dimanche. Le Matricule 4, quant à lui, se bat pour rester dans la course au tour final.

L'affrontement entre clubs wallons sera déterminant, dimanche en Challenger Pro League. Les Francs-Borains peuvent assurer leur maintien, tandis que les Sang & Marine se battront pour rester dans la course au top 6, et pourquoi ne pas l'intégrer en fonction des autres résultats.

Une affiche qui suscite naturellement l'engouement. Près de 1.500 places ont déjà été vendues, et les Francs-Borains espèrent battre leur record d'affluence, cette saison.

"1.200 préventes ont déjà été distribuées. On espère atteindre, voire dépasser la barre des 3.000 spectateurs, ce que l'on avait eu lors de la réception de Zulte-Waregem" commente le directeur général, Pascal Scimè, dans les colonnes de la Dernière Heure.

Le RFC Liège sans ses supporters, ça n'arrange pas vraiment les Francs-Borrains

D'autant que, lors de cette rencontre, les supporters de Waregem étaient présents. Ce ne sera pas le cas des fans du RFC Liège, privés de trois déplacements pour avoir lancé des gobelets sur Matthieu Epolo lors du derby contre le SL16 FC.

"On fait appel aux gens de la région pour venir soutenir l'équipe. On a déjà appelé les clubs partenaires et on fera défiler l'école des jeunes. Si on est sauvés la veille, alors l'équipe évoluera sans pression" poursuit Pascal Scimè, en rappelant que le RFB pourrait être tiré d'affaire si le RFC Seraing perdait à Lommel, samedi.

"C'est dommage qu'ils ne soient pas là. C'est un club ami où il y a énormément d'engouement. La présence de leurs supporters aurait pu apporter encore plus de dramaturgie dans le scénario du match. Et économiquement, pour un club comme le nôtre, c'est un gros manque à gagner" a conclu Pascal Scimè.