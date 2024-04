Officiel : à 39 ans, un ancien Diable Rouge met un terme à sa carrière

Christiphe Lepoint a annoncé en ce début de soirée la fin de sa carrière de joueur. Sa sortie sur blessure contre Lommel restera ainsi sa dernière apparition.

A l'heure de raccrocher les crampons, choisir les circonstances de ses adieux au monde du football reste un luxe auquel bien peu peuvent prétendre. Christophe Lepoint en a fait l'amère expérience le weekend dernier.

Sorti sur blessure peu avant la demi-heure lors du match contre Lommel, le défenseur/milieu de terrain de 39 ans quitte le monde du football de manière légèrement anticipée.

A deux match de la fin du championnat de D1B, Lepoint a annoncé dans une vidéo qu'il tirait un trait sur sa carrière de joueur, remerciant au passage les clubs l'ayant accueilli au cours de son périple.

Lepoint final

Et il y en a eu quelques-uns : de sa formation à Anderlecht à ses derniers mois en tant que capitaine de Seraing en passant par le TSV Munich 1860, Willem II, Gernclerbirligi, Tubize, Mouscron, Waasland-Beveren, La Gantoise, Charlton, Courtrai et Zulte Waregem, nombreux sont les employeurs ayant profité de son leadership.

Christophe Lepoint raccroche les crampons après plus de 300 matchs professionnels disputés sur les terrains belges, dont deux matchs amicaux (et un but) avec les Diables Rouges en 2010.