🎥 Christian Benteke est vraiment inarrêtable et s'offre un nouveau surnom

Le Diable Rouge n'en finit plus d'empiler les buts en Major League Soccer avec DC United. Cependant, il n'a pas pu aider son Ă©quipe Ă l'emporter.

DC United a été battu à domicile dans la nuit de samedi à dimanche par Orlando City (2-3) mais parmi la liste des buteurs, on retrouvait une nouvelle fois Christian Benteke.

Le Diable Rouge est en feu depuis le début de la saison et n'en finit plus d'amasser les buts. Il en est actuellement à six réalisations en sept rencontres avec trois passes décisives en plus, s'il vous plaît !

Christian "Air" Benteke a encore frappé !

Des statistiques complètement folles qui confirment sa bonne forme. Face à Orlando, il n'a mis que cinq minutes à trouver le chemin des filets d'une tête dont il a le secret. Un but qui lui a valu le surnom de "Air Benteke", en référence à la légende de la NBA, Michael "Air" Jordan.

Dans les autres rencontres du championnat nord-américain, il y avait le duel belge entre Dante Vanzeir et Hugo Cuypers. Un match qui s'est soldé par un partage entre les NY Red Bulls et Chicago Fire.

L'autre belge qui s'est mis en avant est Brecht Dejaegere avec une passe décisive lors de la victoire de Charlotte face à Toronto (3-2).