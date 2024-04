Genk s'est fait hara-kiri : la réaction désabusée de Wouter Vrancken

Genk menait au score face à un Cercle de Bruges réduit à 10. Les astres semblaient être éloignés pour une victoire des Limbourgeois. Mais pourtant...

Mené 1-0, le Cercle de Bruges venait de voir le défenseur Boris Popovic se faire exclure logiquement pour avoir retenu fautivement Tolu Arokodare.

Genk semblait se diriger confortablement vers une victoire. Mais Sadick s'est loupé sur un ballon anodin et Vandevoordt a manqué sa sortie. Olaigbe a puni Genk, qui a manqué une occasion en or de revenir à deux points de l'Union et Anderlecht.

Dans sa réaction d'après-match, l'entraîneur de Genk Wouter Vrancken était logiquement très déçu. "C'est dommage que nous n'ayons pas pris trois points à cause d'erreurs individuelles", a-t-il déclaré selon Sporza.

"Nous avons livré une très bonne première mi-temps, contre une équipe qui mettait la pression. En deuxième mi-temps, c'était un peu plus difficile. Ils ont également fait quelques ajustements."

Vrancken regrette le manque d'efficacité de son équipe. "Malgré tout, nous nous sommes procuré deux autres grosses occasions et nous n'avons rien cédé, à part le but et un tir de Denkey dans le filet latéral. Nous aurions dû profiter d'une de ces deux occasions pour faire la différence."