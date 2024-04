Un ancien d'Anderlecht ne finit plus d'impressionner : "Il a fait une saison exceptionnelle"

Bologne devrait plus que probablement jouer l'Europe la saison prochaine. Un homme aura aidé son équipe tout au long de la saison.

Bologne est actuellement quatrième en Serie A et même si l'équipe sort de deux partages frustrants face à Frosinone et Monza, la saison au global est incroyable.

A moins d'une catastrophe, Bologne sera européen la saison prochaine et pourrait même espérer une place en Ligue des Champions si la place dans le quatuor de tête est conservée.

Parmi les éléments essentiels de l'équipe, on retrouve un certain Joshua Zirkzee qui reste sur une saison avec dix buts et trois passes décisives en Serie A.

Baggio impressionné par Zirkzee

Des performances qui semblent impressionner en Italie et qui ont valu à l'ancien Anderlechtois les compliments d'un certain... Roberto Baggio. Dans des propos rapportés par Tuttosport, le Ballon d'or 1993 ne tarit pas d'éloges : "Il me plait énormément. Il a fait un championnat exceptionnel à Bologne. Il a de grandes qualités et une grande marge de progression".

Les dernières rumeurs évoquent un possible départ du Néerlandais cet été et cela pourrait rapporter très très gros à Bologne puisqu'on parle d'un prix aux alentours des 50 millions d'euros. Un potentiel bénéfice énorme pour le club qui l'a acheté 8,5 millions d'euros au Bayern Munich.