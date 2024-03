Besnik Hasi entre deux chaises : prolonger à Malines ou filer dans un autre club belge ? Les négociations ont déjà commencé

Besnik Hasi a complètement remobilisé Malines ces derniers mois. Mais sera-t-il encore à la tête de l'équipe la saison prochaine ?

La défaite surprise à Louvain et la non-qualification pour les Champions Playoffs n'y changeront pas grand-chose. Malines performe bien au-delà des attentes sous Besnik Hasi. Lorsqu'il a repris l'équipe, elle se morfondait en bas de classement.

Quelques mois plus tard, le groupe est transfiguré et la cote de popularité de son entraîneur est au plus haut. Au point d'être cité avec insistance du côté de La Gantoise la saison prochaine.

Besnik Hasi vers une prolongation à Malines ?

Mais Malines n'a pas dit son dernier mot. Selon Het Laatste Nieuws, le KV a déjà commencé les négociations pour prolonger son entraîneur, qui n'a signé que jusqu'en fin de saison.

L'ancien homme fort d'Anderlecht en profite pour placer ses pions : "J'aimerais suivre cette équipe. Et puis ajoutez quelque chose à gauche ou à droite. Je pense aussi... Quand Malines était en bas, ce n'était pas aussi mauvais que tout le monde le pensait. Et maintenant, ce n'est pas aussi bon que tout le monde le pense. Il y a donc du travail à faire".

Pour l'heure, Hasi clame sa fidélité à l'AFAS Stadium : "Je me prépare pour ce qui va arriver, car je resterai la saison prochaine. Quelle que soit l'issue". L'avenir incertain de cadres tels que Gaëtan Coucke, Elias Cobbaut, Norman Bassette ou Islam Slimani ferait notamment partie des points de discussion.