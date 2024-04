Après 12 ans et plus de 250 matchs de Pro League, il tirera sa révérance demain : "Je déménage dans le sud de la France"

Kevin Vandendriessche disputera vendredi son dernier match professionnel. Le Français de 34 ans a hâte de retourner au pays.

La bonne fin de saison des Francs Borains permet au club de disputer son dernier match face à Dender sans la pression de la lutte pour le maintien.

Déjà assurée de sa place en D1B la saison prochaine, l'équipe pourra une dernière fois faire plaisir à ses supporters. Une rencontre particulière pour Kevin Vandendriessche puisque cela sera la dernière de sa carrière professionnelle.

Il l'explique à La Dernière Heure : "Pour l’instant je n’ai pas de pincement au cœur mais on verra ce qu’il se passe le jour J. Ma femme et mes enfants seront en tribunes, ça fera déjà un peu plus d’émotions. En tout cas, pour le moment, je n’y pense pas trop ; mais, au moment où l’arbitre sifflera la fin, je ne sais pas ce qu’il se passera".

Un nouveau projet de vie

Le Nordiste avance un choix familial : "Depuis un certain temps, ma femme et moi projetions de partir vivre dans le Sud de la France, de manière à nous rapprocher de mes parents près d’Avignon. Dernièrement, on a décidé de précipiter ce projet".

Mais il pourrait bien ne pas raccrocher les crampons totalement : "Je vais essayer de trouver un club amateur qui aurait un projet intéressant. Je ne me prends pas la tête. Si je dois continuer, je continuerai, si pas j’arrêterai. Ce qui est certain, c’est que j’arrête ma carrière pro".

Depuis son arrivée à Mouscron en 2012, Kevin Vandendriessche aura marqué le football belge par sa générosité et son volume de jeu dans le milieu de terrain. Vous ne trouverez personne chez les Hurlus, à Ostende, Courtrai ou chez les Francs Borains pour dire le contraire.