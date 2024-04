"Dommage que cette phase ait décidé du match mais..." : l'avis tranché d'un ancien arbitre sur le penalty concédé par Sardella

Genk a fini par l'emporter 2-1 contre Anderlecht. Le penalty sifflé contre Killian Sardella fait beaucoup parler côté mauve.

Anderlecht était revenu au score grâce à un exploit individuel d'Anders Dreyer et semblait mieux dans sa fin de match. Et puis tout a basculé sur la phase du penalty. Alieu Fadera a amené un centre-tir puissant, détourné par la main de Killian Sardella, qui avait pourtant tenter de ranger ses bras le long du corps.

L'ancien arbitre Tim Pots avait un avis très clair sur la phase. "Ce n'était pas un ballon inattendu, car en tant que défenseur, vous devez toujours considérer un tir au but", a-t-il rappelé au Het Laatste Nieuws, relativisant l'effet de surprise de Sardella.

Le penalty de la discorde

"Le ballon frappe ensuite le bras droit, un penalty peut être sifflé, car il augmente la surface corporelle de Sardella. S'il avait touché le bras gauche, ce n'est absolument pas un penalty, car ce bras-là était devant son buste".

Penalty sur le bras gauche, pas penalty sur le bras droit, la phase est technique et a pris du temps à être analysée : "J'ai dû revoir la phase plusieurs fois et sur la base de l'image derrière le but, je peux conclure que le ballon touche la main droite. Le VAR l'aura également remarqué. C'est pourquoi Jonathan Lardot n'a pas été appelé à l'écran".

"C'est dommage que cette phase ait décidé du match, mais vous ne pouvez pas dire qu'elle était injuste", a-t-il conclu. Un avis que ne partage absolument pas Brian Riemer, dégoûté par cette décision.