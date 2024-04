Le club d'un Diable Rouge part en guerre contre l'arbitrage : "Le VAR est fan d'eux !"

Avec le Diable Rouge Matz Sels dans les buts et Divock Origi monté au jeu, Nottingham Forest a perdu une rencontre très importante face à Everton ce week-end.

Les Reds sont toujours virtuellement sauvés malgré cette défaite. Leur regard était également porté vers la rencontre entre Luton Town et Brentford.

Malgré la défaite de Luton, premier relégable et concurrent direct de Forest, le club enrage sur l'arbitrage. Elle considère que ce dernier a favorisé Everton car l'un des membres du VAR était fan de Luton Town.

"Trois décisions extrêmement mauvaises - trois penaltys non sifflés - que nous ne pouvons tout simplement pas accepter", a déclaré Nottingham Forest dans un communiqué.

Three extremely poor decisions - three penalties not given - which we simply cannot accept.



We warned the PGMOL that the VAR is a Luton fan before the game but they didn’t change him. Our patience has been tested multiple times.



NFFC will now consider its options.