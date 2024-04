Il y a un an, Anderlecht touchait le fond : comment tout a changé

Il y a un an jour pour jour, le RSC Anderlecht touchait le fond. Les Mauves s'inclinaient à domicile, terminant 11e au classement et se retrouvant donc en vacances, un mois et demi avant la fin du championnat. Un an plus tard, ils sont premiers...

Nous ne mâchions pas nos mots, il y a un an, en assistant à la défaite du Sporting d'Anderlecht contre le KV Malines pour la dernière de la saison (2-3) : "Anderlecht n'aurait pas pu finir plus ridicule", écrivions-nous à l'époque (lire ici). Il faut dire que la semaine avait été difficile pour le RSCA.

Quelques jours plus tôt, Anderlecht avait en effet pris une douche froide à Alkmaar, s'inclinant aux tirs au but en quarts de finale de la Conference League. Une énorme contre-performance après avoir battu l'AZ 2-0 au match aller.

En vacances dès avril : le cauchemar d'Anderlecht et Riemer

Les supporters du RSCA toléraient jusque là la saison catastrophique de leur club en championnat grâce à ce parcours miraculeux en Europe (Anderlecht avait éliminé Villarreal au tour précédent), mais cette élimination brisait le charme. Les Mauves avaient montré leur vrai visage : celui d'une équipe "nulle de A à Z", comme le disait une banderole ce 23 avril 2023, pour la dernière de la phase classique.

Même une victoire n'aurait rien changé ce soir-là, le Cercle de Bruges l'emportant à Zulte Waregem et excluant Anderlecht du top 8, synonyme la saison passée de Playoffs 2. Mais c'est probablement la défaite qui poussera les ultras du RSCA à déraper, pénétrant dans l'espace VIP et les loges pour s'en prendre à Wouter Vandenhaute.

Revenons en 2024. Un an plus tard, les choses ne pourraient pas être plus différentes. Si les supporters du RSCA ne sont pas encore totalement satisfaits, c'est plutôt du fond de jeu de leur équipe, loin d'être brillant. Mais même les plus optimistes ne s'imaginaient certainement pas que le Sporting serait... 1er au classement le 23 avril 2024.

La revanche de Jesper Fredberg

On peut reprocher beaucoup de choses à cet Anderlecht : il ne joue pas bien (il joue même plutôt mal), il ferait un champion assez terne, et il profite à la fois d'une saison moyenne de la concurrence hors-Union, et d'un écroulement de cette dernière dans ces Champions Playoffs.

© photonews

Mais il faudrait être de mauvaise foi pour ne pas reconnaître l'énorme travail effectué par Jesper Fredberg en un an. Le directeur sportif danois a parfaitement identifié les manquements de son équipe. Ce n'est pas un hasard si les meilleurs joueurs du RSCA la saison passée étaient Jan Vertonghen et Islam Slimani : il fallait de l'expérience et de la classe, pas juste du talent.

L'objectif de Fredberg et de Vandenhaute, on s'en était gaussé : lors d'un repas de presse à Alkmaar, le président du RSCA avait clamé que le club jouerait le top 4 en 2023-2024. Désormais, une quatrième place serait vue comme un échec, alors que tout supporter bruxellois aurait signé après la gifle que constituait la 11e place de 2023.

Le RSCA a fait des pas de géant

Un mercato estival trois étoiles, totalement réussi ; un équilibre enfin trouvé entre la jeunesse du club et les joueurs d'expérience ; une imperméabilité aux doutes qui force le respect, car Fredberg comme Riemer ont reçu leur lot de critiques (on repense à l'épisode Schmeichel, meilleur Mauve de ces Playoffs jusqu'ici).

© photonews

Brian Riemer, aujourd'hui, est peut-être l'élément le plus critiqué du club, et devra trouver des réponses à pas mal de questions dans les 6 matchs à venir. Mais s'il ramène un titre après 7 ans d'attente au Lotto Park, il restera dans les mémoires, bien plus que René Weiler à qui il est si souvent comparé.

Le RSCA est, au moment d'écrire ces lignes, de retour à "sa place" si on prend en compte l'histoire du club. Mais ne nous y trompons pas : Anderlecht a progressé à pas de géant en un an, mais n'avait pas forcément prévu d'en redevenir un si vite. Le titre arriverait 6 ans trop tard aux yeux du public... mais un an trop "tôt" selon la feuille de route de Fredberg et Vandenhaute. Et ils auront beau jeu de le rappeler s'il venait à leur échapper en fin de saison.