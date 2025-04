Très mauvaise nouvelle pour Vincent Kompany, qui perd un cadre à un moment crucial de la saison : "Les premières nouvelles ne sont pas bonnes"

Le Bayern Munich a bien battu Augsburg vendredi soir, mais les Bavarois ne sont pas totalement heureux. Jamal Musiala s'est blessé aux ischio-jambiers et la situation ne semble pas bonne.

Le Bayern Munich a joué vendredi soir contre Augsburg. Le Rekordmeister a eu du mal à se mettre dans la rencontre et s'est retrouvé mené au score après une demi-heure de jeu. Jamal Musiala a égalisé, juste avant la pause.

L'international allemand n'a pas pu faire la différence en seconde période. Il a quitté ses partenaires après 54 minutes et la situation ne semblait pas rassurante.

Après un sprint, Musiala s'est immédiatement attrapé l'arrière de la cuisse et s'est écroulé. Le Bayern a finalement fait la différence en fin de match pour s'imposer 1-3, après une demi-heure en supériorité numérique.

Vincent Kompany était donc partagé entre joie et inquiétude au coup de sifflet final. Le Bayern a gagné, mais Vince The Prince sera privé de l'un de ses joueurs vedettes pendant un certain temps.

Le directeur technique Max Eberl a donné une mise à jour de son état de santé après le match. "La blessure de Jamal Musiala ne semble malheureusement pas bonne. Sera-t-il absent du match contre l'Inter Milan la semaine prochaine ? Oui", a-t-il déclaré au BILD. Et on verra pour la suite.