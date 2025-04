Montée repoussée et nerfs tendus : il a fallu séparer des joueurs du RWDM après le partage concédé au Patro

Le RWDM aurait pu être assuré de la montée en Jupiler Pro League en cas de victoire face au Patro, vendredi soir. Les Molenbeekois ont été accrochés, et se sont chamaillés après le coup de sifflet final.

Le RWDM savait ce qu'il devait faire vendredi soir au Patro Eisden. En cas de victoire, les Molenbeekois étaient assurés de la montée en Jupiler Pro League, mais les Limbourgeois en ont décidé autrement.

Peu après l'heure de jeu, Biron a marqué le premier but de la rencontre, qui aurait pu être le but de la montée. Mais les visiteurs ont connu un petit contretemps dans les vingt dernières minutes.

Le Patro Eisden a en effet marqué le but de l'égalisation quelques instants plus tard. 1-1 score final et le RWDM n'a donc pas encore pu fêter son retour en D1A.

Juste après le coup de sifflet final, les choses ont légèrement dérapé. Plusieurs Molenbeekois se sont embrouillés, dont Achraf Laâzari qui a dû être calmé.

Des joueurs de Patro ont essayé de séparer les joueurs concernés. Le calme qui régnait autour des hommes de Yannick Ferrera s'est légèrement dissiplé, même s'il reste quatre points d'avance sur la RAAL à deux journées du terme.