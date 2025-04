C'est osé : Tolu Arokodare lance une pique à son entraîneur Thorsten Fink

Tolu Arokodare a fait ses débuts avec l'équipe nationale du Nigeria lors de la dernière trêve internationale. Cela lui a clairement donné confiance.

Tolu Arokodare est en forme depuis le début de la saison, mais il semble que cela se passe encore mieux depuis la période internationale. Après le match contre La Gantoise, il a déjà indiqué qu'il se sent "différent" ces jours-ci, dans un sens positif.

Lors de la conférence de presse de vendredi, il a de nouveau souligné l'impact de ses débuts internationaux sur lui. "Cela m'a donné un énorme coup de pouce supplémentaire. C'est le rêve de tout joueur et cela a encore plus changé ma mentalité", a-t-il déclaré dans Het Laatste Nieuws. "Cela semblait aussi tout de suite comme une équipe d'amis."

Il a aussi taquiné son entraîneur, Thorsten Fink. Celui-ci n'a en effet jamais fait ses débuts en équipe nationale d'Allemagne. "Maintenant, j'ai aussi une longueur d'avance sur notre entraîneur. Il n'a jamais joué pour l'équipe nationale, n'est-ce pas?", a lancé Tolu avec le sourire.

"Non, non, c'est une blague. Il est très gentil avec moi", a-t-il poursuivi. "Je vois aussi qu'il copie mon style vestimentaire", en référence aux chaussures Nike que Fink portait. "Il me les a volées."

Dimanche, le Racing Genk affrontera Anderlecht. Les Limbourgeois espèrent poursuivre sur leur lancée après la victoire 4-0 contre La Gantoise le week-end dernier.