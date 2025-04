Besnik Hasi pas épargné par les tuiles non plus : un titulaire déjà blessé pour quelques semaines

La malédiction des blessures au RSC Anderlecht continue de frapper. C'est au tour de Moussa N'diaye, fraîchement prolongé, d'être absent pour quelques semaines.

Dans cette dernière ligne droite du championnat, les désormais 9 rencontres restantes - 10, si on compte la finale de la Coupe - s'enchaîneront très vite et une blessure peut ruiner les plans de n'importe quel entraîneur. À Anderlecht, Riemer et Hubert ont déjà dû composer avec des absences répétées.

Ainsi, ni l'un ni l'autre n'ont pu aligner le même onze deux fois d'affilée, et Besnik Hasi semble parti pour connaître la même mésaventure. L'un de ses titulaires de dimanche dernier sera en effet absent un petit temps : Moussa N'diaye (22 ans) s'est blessé à la hanche, et le Nieuwsblad l'annonce indisponible pour deux semaines.

Cela signifie au moins deux matchs manqués, sans complications, pour le Sénégalais. Ironie du sort : N'diaye venait de prolonger son contrat au RSCA jusqu'en 2028, preuve que le club compte énormément sur lui.

Au Stade Jan Breydel, Moussa N'diaye n'avait pas été le moins bon de son équipe, loin de là ; alors que Hasi faisait trois changements à la pause, il restait en place et s'en sortait assez bien, sans briller. On peut donc parier que Besnik Hasi l'aurait maintenu dans le onze contre Genk.

Si Hasi passe à quatre défenseurs derrière, l'absence de Moussa N'diaye devrait profiter à Ludwig Augustinsson au back gauche - à moins que le Suédois, très moyen à Bruges, cède sa place à Ali Maamar.