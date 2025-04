W'allons-nous ? Une grande première depuis quinze ans pour le Standard et Charleroi

Dimanche, Charleroi accueillera le troisième choc wallon de la saison. Cela faisait longtemps que le Standard et Charleroi n'avaient plus croisé le fer en dehors de la phase classique.

Un choc wallon pour pimenter les Europe Playoffs, voilà qui tombe à point pour redynamiser cette compétition qui manque parfois de saveur et d'enjeu. Une compétition où les équipes soulagées de leur maintien se mêlent à celles qui ressassent encore la frustration d'avoir manqué le top 6. Les Playoffs I, Charleroi et le Standard se les disputaient il n'y a pas si longtemps encore. Cette saison, nos deux représentants wallons ont un temps espéré, surtout dans le cas des Rouches, revenir dans le wagon de tête mais ont fini hors-courses lors des dernières journées de phase classique.

Si bien que pour la première fois depuis 15 ans, Carolos et Liégeois se retrouveront pour deux matchs supplémentaires en Playoffs II. Le 25 avril 2010, pour la dernière rencontre entre les deux camps dans cette compétition, Charleroi l'avait emporté 1-0 sur un but d'Alessandro Cordaro, servi par Hervé Kage. Pelé Mboyo, Peter Franquart et Cyril Théreau étaient encore dans l'équipe. Côté liégeois Kristof Van Hout, Koen Daerden, Eliaquim Mangala et Moussa Traoré faisaient entre autres partie du onze de feu Dominique D'Onofrio.

Des états de forme qui se croisent lors de la dernière décennie

Depuis, Rouches et Zèbres ont bien recroisé le fer dans la dernière ligne droite de la saison, mais c'était en Playoffs I. En 2015 et 2018, les deux équipes étaient parvenues simultanément à se hisser dans le top 6. Voilà sept ans que ce n'est plus arrivé. Lors de la saison 2019/2020, les deux équipes se seraient retrouvées en Playoffs 1 si le coronavirus n'était pas venu jouer les trouble-fête en fin de phase régulière. Mais depuis la pandémie, le football wallon a du mal à truster les premières places de l'élite. Il n'a pas fallu attendre de retrouver un choc wallon en Europe Playoffs pour distinguer les premiers signaux d'alarme.

Lors de la saison 2020/2021, Charleroi aurait pu retrouver son rival régional en Playoffs II mais n'avait pas terminé la phase classique avec un assez bon classement que pour y prendre part. Même constat pour le Standard la saison suivante et puis à nouveau pour les Zèbres en 2022/2023. La saison dernière, c'est même la participation du Sporting aux Playdowns qui avaient empêché les retrouvailles.

Quand le football wallon retrouvera-t-il deux représentants dans le top 6 ? Y parvenir avant la fin des Playoffs serait un petit miracle. Les relégations d'Eupen et Seraing le confirment, le sud du pays a du mal, y compris nos deux locomotives. Voir des clubs comme la RAAL, Mons et les Francs Borains renaître dans les divisions inférieures incite à l'optimisme, mais le football wallon a bel et bien besoin de ses deux clubs phares pour pouvoir se targuer de bien se porter.

Le Standard et Charleroi vivent des échéances importantes, avec respectivement le rachat du club pour les Rouches et le déménagement à venir dans le nouveau stade côté carolo. En attendant la fin de la période de turbulence, il convient déjà de montrer le bon exemple sur le terrain dimanche. Pour que le choc wallon ne soit pas qu'une curiosité nationale pour le nord du pays.