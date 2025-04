La fête est reportée : le RWDM loupe le coche au Patro Eisden et n'est pas encore officiellement en D1A

Le RWDM avait pris l'avantage en déplacement au Patro, mais a rapidement encaissé le 1-1. Les Molenbeekois ont ensuite baissé d'intensité et manquent donc l'occasion de valider leur ticket pour la D1A.

Yannick Ferrera affirmait qu'il n'y avait pas de stress dans son chef au moment de se rendre à Maasmechelen pour ce match décisif. Mais ses joueurs ont peut-être eu les jambes coupées par l'enjeu, alors qu'une victoire signifiait la montée en D1A assurée mathématiquement.

Rapidement, Lathouwers devait en effet sauver le RWDM, qui commençait assez mal le match. Dans le second quart d'heure, cependant, les Molenbeekois pousseront, sans parvenir à créer vraiment le danger... jusqu'à un poteau (41e) de Mickaël Biron.

En seconde période, Molenbeek remonte mieux sur la pelouse : Parzyszek décale bien Biron qui place parfaitement sa tête à bout portant et libère le RWDM (64e, 0-1). Rapidement, cependant, le Patro Eisden profite d'une erreur de Shuto Abe et égalise via Adnane Abid, inspiré (68e, 1-1).

Le RWDM est alors comme sonné et perd son football, laissant les hommes de Stijn Stijnen se montrer dangereux à plusieurs reprises. Le Patro a en effet besoin de gagner également pour rester dans la course au top 3.

Finalement, c'est le RWDM qui frôlera le 1-2 en toute fin de match, avec une frappe de dernière seconde sortie sur la ligne par un joueur du Patro. Molenbeek ne sera pas promu ce soir ; il faudrait que la RAAL perde des points ce week-end pour que ce soit le cas.