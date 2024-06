Coup de tonnerre à Genk : "Oui, je veux partir..."

Le Racing Genk va vivre un été très mouvementé sur le mercato estival. Un nouveau joueur vient de faire état de ses envies d'ailleurs.

Bilal El Khannouss, Zakaria El Ouahdi, Mujaid Sadick, Mark Mac Kenzie...Tout ce beau monde pourrait avoir quitté Genk à l'issue du mercato estival.

Récemment, un nouveau candidat à un transfert vient de se manifester : Tolu Arokodare. L'attaquant s'est en effet exprimé à la radio nigériane.

"Si Genk me laisse partir, je le ferai, et si je veux partir aussi. Il faut que ce soit quelque chose qui me convienne et qui convienne au club parce qu'ils ont beaucoup investi en moi. Il faut donc faire preuve de considération", a déclaré Arokodare à Brila FM.

Cependant, Arokodare précise qu'il se concentre sur la préparation en vue de la saison prochaine. "Je me concentre sur mon équipe et sur la préparation de la saison à venir. Je veux m'assurer que je suis bien préparé pour donner le meilleur de moi-même."

Titulaire en attaque cette saison, Arokodare a marqué 15 buts et délivré 3 assists en 52 rencontres toutes compétitions confondues. Il est sous contrat jusqu'en 2027 avec Genk et est évalué à 5,5 millions d'euros par Transfermarkt.