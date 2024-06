Est-ce "trop tard" pour les Diables Rouges ? La presse internationale dubitative quant à nos chances à l'Euro

L'Euro débute ce vendredi. La Belgique est considérée comme l'un des outsiders du tournoi.

Comme d'habitude, les grandes nations européennes sont considérées comme les favoris à la victoire finale dans cet Euro : la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne...

La Belgique se positionne quant à elle à l'étage juste en-dessous. Mais les Diables Rouges, qui connaissent une nouvelle génération, peuvent-ils créer la surprise ? La presse internationale a évalué les chances de la Belgique de créer la surprise. Et elle est assez dubitative.

“Est-ce qu’il peut être trop tard, parfois, dans le football ? C’est le premier sentiment qui vient à propos de la Belgique, après la retraite d’Eden Hazard, le vieillissement des cadres de la Coupe du monde 2018, sans oublier l’absence du meilleur gardien du monde, Thibaut Courtois, que le nouveau sélectionneur Domenico Tedesco n’a pas cherché à appeler au dernier moment, après son retour sur les terrains", sonne le journal français L'Equipe.

En Italie, on ne croit pas non plus à un exploit...quoique. “La Belgique n’est pas favorite. Cette équipe est en plein changement de génération. Elle tourne autour du totem De Bruyne mais a tout de même produit des nouvelles vedettes comme Vermeeren et Bakayoko. Si le mélange d’expérience et de fraîcheur réussit, la grande surprise pourrait se produire", écrit la Gazzetta dello Sport.

La presse anglaise et Sky Sports émettent eux aussi des doutes. “La génération dorée belge peut-elle enfin remporter un trophée ? Des doutes subsistent autour de leur défense mais ils disposent encore de nombreux talents offensifs, dont Kevin De Bruyne, et, en Romelu Lukaku, meilleur buteur des qualifications avec 14 buts."

“Plus que jamais, le succès de l’équipe nationale belge cet été dépendra de la forme de Kevin De Bruyne. Pas étonnant que Tedesco l’ait nommé capitaine", insiste le Guardian.