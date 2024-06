L'UEFA prend une mesure forte, qui ravira...Kevin De Bruyne

L'UEFA a décidé de ne pas appliquer les mêmes règles de temps additionnel que lors de la Coupe du Monde au Qatar, rapporte le journal britannique The Times.

Lors de la dernière Coupe du Monde, les arbitres de la FIFA avaient reçu pour consigne d'ajouter du temps supplémentaire pour les célébrations après un but, les remplacements, les blessures, les penaltys et les cartons rouges. Cela a parfois conduit à un quart d'heure, voire plus, de temps additionnel.

À la place, l'UEFA a décidé de n'ajouter que très peu de temps supplémentaire, à l'instar de la Ligue des Champions. Cette décision est soutenue par le syndicat des joueurs FIFPro, qui a depuis longtemps émis des réserves concernant la lourde charge imposée aux footballeurs de haut niveau en raison d'un calendrier surchargé. Le syndicat est convaincu que moins de temps additionnel sera bénéfique pour les joueurs en réduisant la charge physique.

Une décision qui plaira...à Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne a critiqué par le passé les règles de la FIFA concernant le temps additionnel. Selon lui, ces règles rallongent inutilement les matchs car elles engendrent une charge supplémentaire pour les joueurs. De Bruyne a plaidé pour une approche plus équilibrée en matière de temps additionnel.

Le choix de l'UEFA de limiter la quantité de temps additionnel répond à ces préoccupations. En ajoutant moins de temps, les matchs peuvent se dérouler dans une durée plus normale, réduisant ainsi la charge globale pour les joueurs. Ceci est particulièrement important étant donné le calendrier chargé auquel de nombreux footballeurs de haut niveau sont confrontés.

La décision de l'UEFA souligne la différence d'approche entre l'instance européenne et la FIFA. Alors que la FIFA cherche à maximiser le temps de jeu effectif, l'UEFA opte pour une approche plus attentive à la charge physique des joueurs.