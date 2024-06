Amadou Onana réagit en capitaine et vole au secours de Jérémy Doku

Jérémy Doku a commis une erreur fatale sur le but slovaque. Mais vous ne trouverez personne chez les Diables Rouges pour lui en vouloir, et sûrement pas Amadou Onana, qui a réagi en vrai capitaine au moment d'en parler.

Non, Amadou Onana n'est actuellement pas capitaine des Diables Rouges, hiérarchie oblige : c'est Kevin De Bruyne qui porte le brassard, et Romelu Lukaku qui est son vice-capitaine. Mais Onana a déjà été capitaine brièvement en Suède, et on comprend pourquoi quand on entend sa réaction après le match au sujet de Jérémy Doku.

"Jérémy ? Il doit continuer à faire ce qu'il fait, je n'ai rien à lui reprocher. Le football est un sport collectif, on gagne ensemble, on perd ensemble", clame Amadou Onana après la rencontre, prenant la défense de son coéquipier.

Onana défend Doku et Lukaku

"Jérémy est un joueur extraordinaire. Peu de joueurs ont sa capacité de dribble, sa vivacité. Tout ce que j'ai à lui dire c'est de continuer comme ça".

Mais il faudra probablement y ajouter un peu d'efficacité, car les Diables n'ont une nouvelle fois pas marqué ce lundi. "C'est un peu facile de dire aujourd'hui qu'on a du mal à marquer. Il me semble que le dernier match, on l'a gagné 3-0", rappelle Onana. "Je ne pense pas qu'il y ait de problème sur ce plan".

Le joueur d'Everton aurait lui-même pu être à l'assist pour Romelu Lukaku, mais ce dernier était hors-jeu. Certains angles laissent penser que la tête d'Onana était directement cadrée. "Je n'ai pas revu les images, et de toute façon, Romelu a un réflexe de buteur, c'est ce qu'on lui demande", conclut Amadou Onana, là encore avec maturité.