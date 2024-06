Interview Mais pourquoi Diable Yannick Carrasco était-il... back gauche ? Domenico Tedesco répond

C'était LA surprise du chef, et on ne peut pas dire qu'elle ait convaincu outre mesure. Domenico Tedesco avait aligné Yannick Carrasco au back gauche, et il nous a expliqué pourquoi.

Maxim De Cuyper, inexpérimenté, ou Arthur Theate, à peine de retour de blessure ? C'était, croyait-on, le principal dilemme de Domenico Tedesco au moment de composer son 11 de base face à la Slovaquie. Et le sélectionneur a choisi... de ne pas choisir. Plutôt que de trancher entre les deux joueurs, Tedesco a décidé de surprendre, comme souvent. Il a en effet opté pour... Yannick Carrasco au poste d'arrière gauche. Un poste de fortune auquel l'ailier d'Al-Shabab n'est pas vraiment habitué, même s'il a souvent occupé tout le flanc sous Roberto Martinez. "Yannick était l'une de nos options. Nous y avons beaucoup réfléchi. Vous vous doutiez bien que je n'ai pas décidé ça d'un seul coup ce matin", entame Domenico Tedesco quand nous lui demandons d'expliquer son choix. Tedesco satisfait de Carrasco "J'en ai parlé avec lui, il savait ce qu'il avait à faire, ce qu'on lui demandait. Et si vous regardez l'occasion que Leandro Trossard obtient, avec le but vide de loin, tout part d'un bon pressing de Yannick", souligne ensuite le sélectionneur. "Cela a aussi ses désavantages, bien sûr. Mais je trouve que la Slovaquie n'a pas réussi à mettre autant de rythme que d'habitude sur le flanc occupé par Pekarik. Sur plusieurs plans, cela ne s'est pas mal passé". Compte tenu des circonstances, Carrasco n'a en effet pas été le plus mauvais des Diables Rouges. Mais si c'était à refaire, Tedesco prendrait-il la même décision ? Pas sûr...