Nouveau venu sur les bancs de Pro League, il se montre ambitieux : "Nous voulons rivaliser avec les plus grandes équipes"

Saint-Trond a officiellement présenté son entraîneur, l'Italien Christian Lattanzio. Il amène également deux assistants transalpins au Stayen.

Une page se tourne à Saint-Trond. Après le départ de Thorsten Fink du côté de Genk, les Canaris ont opté pour Christian Lattanzio, sans club depuis son départ du FC Charlotte (MLS) il y a plus de six mois.

Une arrivée qui doit s'inscrire dans la continuité du football pratiqué cette saison : "Nous avons choisi Christian parce que nous voulons continuer à proposer un football attractif. Pour nous, il était le candidat idéal pour poursuivre le travail de ces dernières années" déclare le directeur sportif André Pinto.

Le principal intéressé confirme : "Nous voulons avoir une équipe dont tout le monde peut être fier. En termes de football, nous voulons jouer un football agressif, avec et sans ballon, mais cela dépend bien sûr des adversaires. Nous devons non seulement être agressifs, mais aussi contrôler le jeu. Nous voulons pouvoir rivaliser avec les plus grandes équipes".

Saint-Trond veut continuer à être ambitieux

Passé pendant deux ans par l'académie de Manchester City mais se déclarant marqué par Raymond Goethals depuis tout petit, Lattanzio devra composer avec un groupe amputé de plusieurs cadres : "Nous verrons ce qui se passera au mercato. Quels joueurs vont partir et d'autres nous rejoindront. C'est ce que nous devons faire pour être prêts à construire une bonne équipe".

Le nouvel entraîneur trudonnaire a été présenté aux supporters sur la grand-place de Saint-Trond à l'occasion du match des Diables Rouges face à la Slovaquie.