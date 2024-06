Une fois pour toutes : voici ce que dit le règlement concernant la faute de main de Loïs Openda

Coup de massue pour les Diables, qui se sont inclinés lors de leur entrée en lice dans cet Euro 2024, face à la Slovaquie.

Pourtant, tout aurait pu être très différent. Romelu Lukaku a marqué le but égalisateur à la 88e minute, mais il a été annulé. Pour la deuxième fois de la soirée. Loïs Openda avait touché le ballon de la main en dépassant son opposant.

Nous avons vérifié à nouveau les règles concernant une main. On parle de faute de main quand l'un des trois critères suivants est rempli.

Openda a été poussé par le défenseur, n'a pas rendu son corps artificiellement plus grand et était en plein sprint. De plus, il est recommandé aux arbitres de regarder les images du VAR qui concernent les fautes de main à vitesse réelle. Ce qui n'a pas été le cas ici, car cela a été vu au ralenti.

D'après les règles, on peut donc en conclure que le but de Lukaku était bel et bien un but valide. Openda a touché le ballon de la main, mais cela n'aurait pas spécialement dû causer l'annulation du but.

Il s'agit, de toute façon, d'une décision qui va à l'encontre de l'esprit du jeu, mais aussi des règles. Martyn Ziegler, rédacteur en chef des sports au Times, a également exprimé un avis clair à ce sujet. Et il n'est pas le seul.

Terrible decision, the type of forensic-examining, goal-hating, joy-shredding decision that has scarred the Premier League. It’s re-refereeing games. Openda was being pushed, he was sprinting, his hand was in a natural position & does well to keep his balance. Belgium robbed.