🎥 Un véritable paradis : Arthur Theate et Amadou Onana nous font visiter l'hôtel des Diables dans ses moindres recoins

Les Diables Rouges sont d√©j√† en Allemagne depuis pr√®s d'une semaine pour l'Euro. Amadou Onana et Arthur Theate se chargent de nous faire d√©couvrir l'h√ītel o√Ļ le noyau s√©journe.

Lors de la Coupe du Monde au Qatar, les Diables Rouges avaient pris soin d'emmener les supporters dans les coulisses du camp de base en faisant visiter l'hôtel grâce à une vidéo immersive.

Arthur Theate et Amadou Onana ont remis le couvert pour l'hôtel Monrepos, en espérant y rester plus longtemps que sous le soleil qatari.

Les deux joueurs nous emmènent un peu partout, de la salle de jeu jusqu'au coin tactique dédié à Domenico Tedesco, en passant par les pièces à usage médical.

Les Diables Rouges choyés

Sur leur passage, ils ont évidemment croisé quelques Diables, certains revenant du golf, d'autres en pleine réflexion à la salle de jeu. Mais ils ont également rendu hommage à plusieurs hommes et femmes de l'ombre, comme les kinés ou les nutritionnistes.

Theate et Onana se réjouissent avant tout de la diversité d'activités qu'offre le lieu, bien nécessaire pour de temps en temps penser à autre chose, surtout après une défaite. Il appartient dès lors au groupe de se montrer digne de cet écrin...et d'y rester le plus longtemps possible.