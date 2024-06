Le seul Diable qui a gagné des points lundi : "Ca va lui faire du bien car il avait la pression"

La faillite a été collective lundi, mais au moins un Diable Rouge peut se dire qu'il n'a rien à se reprocher : Koen Casteels. Jan Vertonghen l'a spontanément mentionné en conférence de presse.

Jan Vertonghen avait été appelé à la rescousse ce mardi en conférence de presse, pour détourner un peu l'attention des Diables ayant déçu - et étant eux-mêmes très déçus - lors du match de lundi contre la Slovaquie.

Suite à une question posée en anglais, l'ancien de Tottenham a dressé un large portrait de l'état mental des troupes après la défaite. "L'équipe est très déçue car je parle d'expérience en disant qu'un premier match s'accompagne de beaucoup de pression", reconnaît Vertonghen.

"La pression était bel et bien là, et n'a fait que monter durant 90 minutes. Maintenant, nous l'aurons encore plus. Mais au vu des occasions que nous nous créons, si onn regarde ce match à nouveau...", relativise-t-il ensuite, avant de nommer un joueur en particulier.

"Notre défense s'en est bien tirée, comme souvent ces dernières années. Et Koen Casteels a fait un très bon match. Il était sous pression ces derniers temps", souligne Jan Vertonghen. "Ce n'est pas facile pour lui vu les circonstances mais mentalement, il est très fort. Ca va lui faire beaucoup de bien".

Alors que l'ambiance était si bonne avant le match, Vertonghen ne veut donc pas dramatiser désormais pour autant. "Il ne faut pas changer grand chose, l'état d'esprit est qu'on doit aller de l'avant, continuer". Il faudra en effet rebondir dès samedi contre la Roumanie...