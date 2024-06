Officiel : après Kenneth Houdret, Mons recrute un autre joueur familier de la Pro League

Le RAEC Mons est toujours aussi actif en ce début de mercato. Les Montois ont officialisé l'arrivée de Dylan Ragolle en provenance de Dender.

Il y a deux jours à peine, Mons annonçait l'arrivée de Kenneth Houdret, un ancien de l'Union et de Charleroi actif à Dender. Les relations entre le RAEC et le promu en D1A sont visiblement au beau fixe puisqu'un deuxième joueur a fait le trajet jusqu'au Tondreau.

Il s'agit de Dylan Ragolle, un défenseur central de 30 ans. Mais là où Houdret n'est que prêté, le dernier renfort arrive, lui, à titre définitif.

Formé à l'Excel Mouscron, c'est du côté de Courtrai que Ragolle a éclos, jouant 18 matchs pour les Kerels lors de la première moitié de la dernière décennie. Il a ensuite transité par Roulers, le Beerschot et Walhain, avant de signer à Dender en 2019.

© photonews

Mons ambitieux en D1 ACFF

Utilisé à 19 reprises par Timmy Simons cette saison, il a donc joué un rôle certain dans la montée de l'équipe en D1A. Ragolle faisait également partie du onze de base lors du match de Coupe de Belgique remporté 0-1 au Tondreau en septembre dernier.

"Costaud dans les duels, Dylan est un défenseur intelligent, bon à la relance", explique l'entraîneur montois Dante Brogno. Il est rejoint par son président Bernard Courcelles : "Son profil calme et réfléchi est également intéressant pour l'équipe. Je remercie le club de Dender et plus particulièrement Julien Gorius pour tout le sérieux, le travail fourni et la collaboration".