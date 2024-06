Très surprenant : ce club belge va recruter un énorme espoir du football mondial !

Westerlo a vécu une saison 2023-2024 très compliquée. Pourtant surprise du championnat la saison dernière, le KVC a longtemps été menacé par la relégation.

L'été dernier, Westerlo avait réalisé un mercato très ambitieux, recrutant pour pas moins...de 20 millions d'euros.

Le club campinois garde une certaine force d'attraction et compte bien en profiter pour réaliser de beaux coups sur le marché des transferts cet été.

Selon les informations du célèbre journaliste spécialisé en transferts Fabrizio Romano, Westerlo serait sur le point de se faire prêter la pépite Luka Vuksovic.

Le défenseur central de 17 ans évolue à l'Hajduk Split et a été prêté cette saison à Radomiak, en Ekstraklasa polonaise. Il rejoindra Tottenham en 2025 pour près de 14 millions d'euros. Tottenham et Westerlo auraient un accord.

🚨⚪️ EXCL: Tottenham future defender Luka Vusković, on the verge of joining Belgian side Westerlo.



Understand loan deal has been agreed on player side with Croatian 2007 born defender.



Paperwork pending between Hajduk Split and Westerlo to approve the loan and sign. pic.twitter.com/SiMOGjB5uK