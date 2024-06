"J'ai retrouvé des habitudes que j'avais au Standard" : Nicolas Raskin rassure après une saison difficile chez les Rangers

Nicolas Raskin sort de plusieurs mois compliqués à Glasgow. Mais il a fini par retrouver sa place lors des derniers matchs de la saison.

Nicolas Raskin s'attendait sans doute à plus jouer cette saison. Malgré l'arrivée de Philippe Clément, des blessures et une concurrence renforcée l'ont longtemps maintenu en dehors de l'équipe.

Mais il se sent visiblement bien en Ecosse, comme il l'a confié à la RTBF : "Ça se passe bien. Philippe Clement a apporté un vent frais, la façon européenne de travailler, là-bas".

"C’est un football très différent au Royaume-Uni qu’en Europe. Donc pour moi c’est bien, j’ai retrouvé des habitudes que j’avais au Standard et en Europe. La saison prochaine, j’espère pouvoir jouer le plus possible et faire une belle campagne européenne, car on compte beaucoup sur ça là-bas. Et puis pouvoir être champion à la fin de l’année. Ça serait une belle saison" poursuit-il.

Encore lié jusqu'en 2027 avec les Rangers

Le milieu de terrain de 23 ans a notamment été marqué par le derby contre le Celtic : "Je me rappelle, quand on a gagné 3-0 contre eux, chez nous, même le terrain en dessous de mes pieds tremblait, tellement les supporters sautaient dans le stade. Ce sont des derbys qui sont incroyables à jouer. Même si ça me touche un peu moins qu’un Charleroi-Standard, en tant que Liégeois (rires)".

Cette saison, les Rangers sont bien revenus après un faux départ mais ont tout de même fini à huit points de leur grand rival de Glasgow. Pourront-ils bousculer la hiérarchie lors des prochains mois ?