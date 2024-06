Le grand retour de Mircea Rednic en Belgique ? "Un agent me bloque de partout"

Depuis 2018, Mircea Rednic est retourné au pays pour entraîner dans le championnat roumain. Mais il garde toujours la Belgique dans un coin de sa tête.

Que ce soit au Standard, à La Gantoise ou à Mouscron, Mircea Rednic a marqué le foot belge de son passage. Sans oublier ses aventures sur les pelouses du royaume en tant que joueur avec les Rouches, mais aussi Saint-Trond dans les nineties.

Il fera partie des Roumains s'apprêtant à vivre un match spécial samedi, à l'occasion du duel entre les Tricolori et la Belgique : "Lors du tirage au sort, j’ai été pris d’un sentiment bizarre. La Belgique, c’est mon deuxième pays. Il me manque et j’y reviendrai un jour" déclare Mircea Rednic à SudInfo.

Mais un retour semble être un dossier compliqué : "J’ai dit que je voulais terminer ma carrière en Belgique ? Oui mais ça sera compliqué car un certain agent me bloque un peu partout".

Mircea Rednic fier de la sélection roumaine

Rednic est resté évasif, se montant plus prolixe au moment de rebondir sur l'Euro : "A l’annonce du tirage, on s’est dit qu’on pouvait viser la deuxième place du groupe car l’Ukraine sortait des barrages et la Slovaquie n’était pas vraiment un pays de foot".

Ce n'est pas victoire 3-0 contre les Ukrainiens qui va tempérer l'enthousiasme. Maintenant, il s'agit de confirmer face à nos Diables : "On m’a directement demandé pour qui je tiendrais ce samedi. J’ai dit que quand la Belgique joue, je la supporte mais samedi… ça sera difficile, désolé pour vous".