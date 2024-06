STVV réagit avec colère au départ de son jeune talent et évoque la trahison de... Brutus

Le passage du jeune talent chez le grand rival fait beaucoup parler de lui dans la province.

Le transfert de Matte Smets au RC Genk n'est pas du goût de son désormais ancien club STVV. Les deux clubs limbourgeois sont rivaux, et les derbies de ces dernières saisons ont d'ailleurs été très tendus dans les tribunes.

Le joueur a décidé de suivre Thorsten Fink, et Genk a donc annoncé l'arrivée du défenseur central de 20 ans qui s'est engagé pour quatre saisons, à la grande déception de STVV : "Nous avons appris aujourd'hui que Matte Smets a décidé d'activer la clause de son contrat et d'être transféré au KRC Genk. Smets était un talent qui, ces dernières années, s'est épanoui dans l'environnement chaleureux des jeunes de STVV. Il a également rapidement pris ses marques en équipe première et est devenu l'un des joueurs préférés du public. Le fait que, malgré les offres d'autres clubs, il ait choisi précisément ce transfert nous blesse en tant que club et en tant que région. Mais c'est la décision de Matte et nous devons l'accepter", a communiqué le club.

"Nous sommes blessés, mais un animal blessé reste très dangereux. En tant que club, nous tirons une motivation supplémentaire de cette situation. Concrètement, nous regardons vers l'avenir et nous travaillons sur le renforcement défensif à court terme."

Pour illustrer ce communiqué, STVV a opté pour une référence à Jules César avec une image représentant le joueur portant une robe romaine et une couronne de lauriers. Celle-ci est accompagnée de la phrase en latin "tu quoque, fili mi" ("toi aussi, mon fils ?"), phrase qu'aurait prononcé le Général romain à son assassinat en décrouvrant que Brutus l'avait trahi.