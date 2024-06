Jérémy Doku, étoile montante du football mondial, mais toujours modeste : "Je suis aussi jaloux de Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku"

Jérémy Doku est un cauchemar ambulant pour tous les défenseurs latéraux du monde. Ce qui fut déjà le cas en Belgique et en France est encore plus vrai en Angleterre, ainsi que lors de cet Euro 2024. Doku est peut-être le meilleur dribbleur du monde, mais s'en rend-il compte ?

Contre la Roumanie, Jérémy Doku a parfois dû faire face à une triple couverture. Et pourtant, il est souvent parvenu à s'en sortir, grâce à ses dribbles et accélérations. "Quand ai-je réalisé que j'avais quelque chose de spécial ? À mes 13 ans, lorsque j'évoluais avec les U14 d'Anderlecht" racontait Doku en conférence de presse, ce lundi.

Jérémy Doku, la future star modeste

"J'évoluais sous les ordres de Nouredinne Moukrim, qui a tout de suite compris que je pouvais faire la différence. Ensuite, sous la direction des entraîneurs Benoït (Haegeman) et Mo (Ouahbi), c'est devenu encore plus clair. J'ai alors su que j'avais les qualités pour réussir dans le football, et que ça se passerait bien si je comportais de manière professionnelle et que je prenais soin de moi."

Ses dribbles, déroutants, font de lui une star de cet Euro, dont Doku est, pour le moment, le meilleur dribbleur. "Je ne me vois pas de cette façon. Je ne me tiens pas devant le miroir en me disant que je suis une star. J'ai des qualités, mais je suis aussi jaloux des qualités des autres. J'aimerais avoir la technique de passe ou la vision de Kevin De Bruyne, ainsi que la force de Romelu Lukaku. A contrario, certains joueurs voudraient peut-être ma vitesse."

Non, Kyle Walker ne va pas plus vite que moi"

Peu de joueurs, dans le Monde, sont capables de battre Doku au sprint. Kylian Mbappé ? Ou peut-être Kyle Walker, son coéquipier à Manchester City ? "Non, je ne pense pas. Vous pouvez le lui demander ! (rires). Il est très rapide, mais mes dribbles ne sont pas seulement de la vitesse pure. Sinon, les sprinteurs pourraient aussi jouer au football."

Avec Jude Bellingham et Jamal Musiala, Jérémy Doku est l'un des joueurs dont on parle le plus dans cet Euro 2024. "Ce n'est pas à moi de me mettre sur une liste à côté de ces joueurs. Mais si vous le faites, je prends évidemment ça comme un compliment."