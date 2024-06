Entretien avec Alexander Blessin : l'entraîneur de l'Union évoque brièvement son départ probable, puis longuement l'Euro 2024 et les Diables

Alexander Blessin semble sur le point de quitter l'Union. En tout cas, il n'est pas encore revenu en Belgique, car nous l'avons rencontré à Stuttgart. "Je ne vais pas réagir aux rumeurs pour l'instant, mais l'Union restera toujours dans mon cœur." Il a eu beaucoup de choses à dire sur l'Euro.

Alexandre, étiez-vous présent lors du match contre la Roumanie ?

"Oui, j'étais là pour rendre visite à l'équipe. Arthur Theate et moi sommes très proches (les deux ont travaillé ensemble à Ostende). Arthur est comme un fils pour moi. Nous étions là avec toute la famille pendant la journée où ils étaient autorisés à recevoir leurs proches. J'ai parlé avec Mangala, Witsel,... C'était génial. Ils ont également eu suffisamment d'occasions contre la Slovaquie. J'étais convaincu que quelques ajustements rendraient les choses meilleures. La Belgique a confiance. Ils vont gagner contre l'Ukraine."

Vous connaissez aussi très bien l'entraîneur de l'équipe nationale, Domenico Tedesco.

"Oui, il vient également de Stuttgart et nous nous connaissons depuis notre jeunesse. Nous avons également suivi ensemble la formation Pro Licence pendant dix mois, avec Julian Nagelsmann, l'entraîneur national allemand."

Nous remarquons que de nombreuses équipes suivent l'école de Leipzig : haute pression et jeu rapide.

"Oui, il y a beaucoup de matchs intenses. Les équipes qui n'ont pas les plus grandes qualités individuelles se battent énormément. Regardez le premier match de la Turquie. Et la Géorgie et l'Albanie... Il y a énormément de force athlétique et une bonne mentalité. Ils abordent les choses différemment des grandes équipes. Les petites équipes avec un bon plan de jeu et de l'intensité sont intéressantes, c'est agréable à regarder."

Ou comme la Slovaquie, qui a battu la Belgique lors du premier match.

"Oui, mais normalement, vous devez marquer deux buts en début de partie et tout va bien. Mais avec ce but encaissé, ils ont dû retourner la situation et c'est difficile. Ils ont eu suffisamment d'occasions, mais j'ai trouvé qu'ils devenaient nerveux à la fin. Si vous voulez gagner, vous devez bien faire les choses normalement."

Quel Belge vous a déjà impressionné ?

"Doku était malchanceux lors du premier match, mais il s'est amélioré lors du deuxième. Tielemans a été très bon contre la Roumanie. Il apporte de la puissance à l'équipe. Casteels a été très bon, pour être honnête. Ce n'est pas que cela m'a surpris, mais cela donne une bonne sensation d'avoir un gardien qui prend des points. Laisser Courtois à la maison, ce n'est pas facile pour ce garçon avec cette pression. C'est bien qu'il performe maintenant et qu'on ne parle pas de Courtois."

Que pensez-vous de la situation d'Openda? Il marquait à la pelle en Allemagne, mais en équipe nationale, il semble avoir du mal.

"Il vient également du banc. Et quand il entre, le style de jeu change aussi. Il s'est quand même créé des occasions. Et cette faute de main était stupide. La balle n'a même pas changé de direction. D'accord, il y a des règles, mais tout de même... La Belgique devrait être heureuse d'avoir un tel joueur. Il apporte quelque chose de différent, de frais, lorsqu'il sort du banc."

Ne vous attendiez-vous pas à ce qu'Alessio Castro-Montes soit présent après sa bonne saison et la blessure de Meunier ?

"J'ai croisé les doigts quand j'ai vu la présélection. Il le méritait. Quels autres joueurs avez-vous à son poste ? Mais il y a encore beaucoup de joueurs qui méritaient d'être à l'Euro. Je ne dis jamais ce que l'entraîneur aurait dû faire. Et je pense qu'il s'est bien amusé en vacances (rires). Il a apprécié son mariage et sa lune de miel à Hawaï."

Êtes-vous fan de toute cette technologie VAR et le reste ?

"Le petit orteil de Lukaku était hors-jeu, c'est fou. S'il y a des règles claires et que le processus de décision est rapide, alors cela ne me pose pas de problème. Mais si vous n'avez pas le bon logiciel, alors c'est un problème pour moi. Comme en Belgique donc. Vous devez alors chercher d'autres solutions. Si vous êtes hors-jeu d'un centimètre et que les règles et la technologie sont alignées, c'est ainsi."

Vous avez parlé de cette main d'Openda.

"Oui, cette puce dans le ballon. Nous en avons beaucoup parlé en Bundesliga sur ce qui constitue désormais une main ou non, également en Jupiler Pro League. Ce qui est le plus important pour moi, ce sont toujours les règles ; si elles sont claires et qu'il y a de la cohérence, alors c'est ok. Si dans un match, c'est une main et dans l'autre ce n'en est pas une, c'est un problème."

Qui sera champion d'Europe selon vous ?

"Pour l'instant, je dirais l'Espagne et nous verrons dans les prochains tours quelle équipe obtient un boost spécial. Le facteur "maison" est toujours important pour l'Allemagne, mais il y a aussi une pression, cela peut aussi être lourd à porter. Cela peut donc aussi générer une énergie négative."

La Belgique est-elle parmi les favoris cachés ?

"La Belgique a eu de la chance dans deux-trois situations contre la Roumanie. Ils auront besoin de plus de stabilité contre les meilleures équipes. Vous avez De Bruyne et Tielemans, mais il doit aussi y avoir de la structure au milieu de terrain."

Kevin De Bruyne est-il le meilleur milieu de terrain du monde ?

"Je pense que son problème, ces deux-trois dernières années, est qu'il a souvent été blessé. Il est tellement intelligent dans ses passes et dans la façon dont il voit ses coéquipiers. Il fait partie des meilleurs, oui. Mais on ne peut pas dire que quelqu'un est le meilleur, car il y en a de deux à trois dans cette catégorie."