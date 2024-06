Les Diables seront-ils au courant du résultat de Slovaquie-Roumanie ? Deux réponses différentes ce mardi !

Le résultat de Slovaquie-Roumanie peut potentiellement avoir énormément d'importance pour les Diables Rouges. Mais suivront-ils pour autant le résultat durant la rencontre contre l'Ukraine ?

La tranquillité semble revenue pour ce troisième match de poules de l'Euro 2024 : après une défaite inaugurale, la Belgique s'est lancée, et peut aborder le match contre l'Ukraine avec confiance. On ne devrait pas assister à beaucoup de changements dans le onze des Diables, et aucune blessure de dernière minute n'est venue perturber les plans de Tedesco.

"J'ose espérer que l'équipe sait toujours quoi faire sur le terrain de toute façon", plaisante le sélectionneur d'emblée. Domenico Tedesco assure que ses joueurs aborderont la rencontre avec un seul plan en tête : gagner, peu importe la situation particulière (4 équipes à 3 points) dans ce groupe E.

"C'est vraiment très facile, il n'y a rien de compliqué sur le plan mental. Je ne saurais pas vous dire s'il existe une recette pour commencer un match avec pour objectif le match nul. Si la recette existe, je ne la connais pas", sourit Tedesco. "Nous voulons gagner ce match, point à la ligne".

Tedesco suivra le résultat, pas Onana

Ca ne veut pas dire que le coach des Diables ne suivra pas le résultat de l'autre rencontre. "Ce ne serait pas malin de ne pas au moins se tenir au courant. Mais pas dès le début du match, plutôt en cours de rencontre", précise-t-il. "L'important, ce sera notre performance à nous".

Amadou Onana, lui, avait une réponse un peu différente quand il lui a été demandé s'il suivrait le résultat de Slovaquie-Roumanie. "Je ne veux pas spécialement être tenu au courant. Car cela pourrait nuire à la concentration de l'équipe", estime le médian d'Everton, également présent en conférence de presse.

"Je crois que tout le monde au sein de cette équipe est arrivé avec l'intention de finir premier du groupe. Personne ne fait de calculs. Chacun a ses tâches à remplir et on sera concentrés sur nous-mêmes", conclut Onana.