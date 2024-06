🎥 Les supporters anglais en ont assez : Southgate bombardé par son propre public

Le sélectionneur Gareth Southgate est sous le feu des critiques en Angleterre. Pointé du doigt dès sa sélection, il a été copieusement hué par son propre public après avoir vu le football lamentable des Three Lions durant la phase de poules.

Les supporters anglais ont même été jusqu'à le bombarder de gobelets après le match nul contre la Slovénie. La prestation était en effet pénible à regarder.

Pourtant, Southgate a dans son équipe le meilleur buteur de la Bundesliga (Harry Kane), le joueur de la saison en Liga (Jude Bellingham) et le joueur de la saison en Premier League (Phil Foden), mais semble incapable de les faire jouer ensemble.

England fans throw empty cups at Gareth Southgate as he applauded them after tonight’s dismal performance against Slovenia. ūüėí pic.twitter.com/JeoUGLp3CL