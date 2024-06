Kevin De Bruyne répond aux sifflets et explique la fin de match crispée des Diables

Kevin De Bruyne n'a pas eu le choix : élu homme du match, il a bien dû se présenter face à la presse après les scènes qui s'étaient déroulées entre lui et le public.

Kevin De Bruyne serait-il venu face à la presse s'il n'avait pas été élu Homme du Match (pour la seconde fois consécutive !) contre l'Ukraine ? On peut se poser la question. Visiblement, le joueur de Manchester City était frustré concernant les sifflets du public à l'encontre des joueurs, au point d'emmener ses coéquipiers loin des supporters plutôt que d'aller les saluer.

Domenico Tedesco, confronté au sujet, a un peu botté en touche : "Il y a parfois un décrassage à effectuer au coup de sifflet final, et nous devons rester concentrés, suivre la routine. Je ne peux dire qu'une chose : De Bruyne est top humainement et comme capitaine. Nous sommes chanceux de l'avoir".

De Bruyne, lui, n'avait qu'une chose à dire au public après les scènes surréalistes de la fin de rencontre, et il l'a répétée plusieurs fois : "Nous avons besoin des supporters. Nous avions besoin d'eux ce soir, et nous aurons besoin d'eux contre la France".

Parfois, tu dois prendre des risques, parfois, tu dois être malin...

Le capitaine a ensuite expliqué la raison pour laquelle les Diables avaient joué la montre en fin de match, ce qui a en bonne partie causé cette explosion de colère dans le stade. "Nous avons joué tout ce match pour le gagner. Yannick (Carrasco) a encore deux occasions à la 90e ! Nous avons pris des risques", affirme Kevin De Bruyne.

"Mais arrive un moment où si nous concédions un but, nous étions dehors. L'Ukraine a eu de vraies occasions, ce n'est pas comme si c'était une mauvaise équipe", s'agace-t-il. "Je peux comprendre que les gens veuillent qu'on gagne, mais si je botte ce corner et qu'ils partent en contre, on me tue aussi et on dit que je fais le mauvais choix".