Un adversaire des Diables exige des excuses : "C'était honteux, on nous a insulté"

Eduard Iordanescu a exigé des excuses de la part des observateurs qui ont soupçonné que la Roumanie et la Slovaquie joueraient le match nul intentionnellement lors de l'Euro. Le sélectionneur de la Roumanie était même presque en larmes après la victoire historique de son équipe en phase de groupes.

Ce match nul a permis aux deux pays de se qualifier. Les deux équipes ont cependant tout donné pour arracher la victoire. "Certains devraient nous présenter leurs excuses," a déclaré l'entraîneur Eduard Iordanescu après le match au journal Bursa.

"Les deux équipes ont tout donné. Avant le match, on nous a insulté et remis en question notre dignité. C'était honteux. Nous avons montré du caractère et nous nous sommes battus, comme toujours. Si nous avions perdu, nous serions rentrés chez nous avec notre dignité intacte."

Dans l'autre match, la Belgique et l'Ukraine (0-0) ont également fait match nul. "Ces calculs sur papier étaient alors bons pour la poubelle. Et le pessimisme qui a affligé notre football pendant des années a reçu un vrai coup dur."

Iordanescu a dû garder ses émotions sous contrôle. "Ce que j'ai vécu ici, vous ne le vivez probablement qu'une fois dans votre vie. Je pense que les supporters n'ont jamais été aussi impliqués dans l'équipe nationale qu'aujourd'hui, même à l'époque de la Génération Dorée."

Le sélectionneur faisait référence à l'équipe des années 90, lorsque Gheorghe Hagi a mis la Roumanie sur la carte du football. Son fils Ianis a obtenu un penalty mercredi, et a dirigé la fête avec un mégaphone après le match. La Roumanie affrontera les Pays-Bas en 8e de finales de l'Euro.