📷 Le chiffre qui prouve que la Belgique a peu de chance face à la France

La phase de groupes est terminée et place désormais aux huitièmes de finale de l'Euro 2024 de football avec France-Belgique comme choc parmi toutes les autres affiches.

Les deux équipes ont eu un parcours "similaire" en terminant à la deuxième place de leur groupe respectif même si, sur papier, l'un semblait plus accessible que l'autre.

Avec une victoire et deux partages, la France a terminé avec cinq points. La Belgique, elle, a signé une victoire, un partage et une défaite pour terminer avec quatre unités.

Si l'écart semble faible, on pourrait donc croire que tout le monde a ses chances pour le choc de lundi. Cependant, selon Opta Analyst, qui a fait appel à un super-ordinateur, les Bleus ont clairement plus de chances d'accéder au tour suivant.

En effet, la France aurait 67,9% de chancer d'aller en quarts, 43% d'aller en demi, 21,6% d'accéder à la finale et 13,4% de la remporter.

Côté belge, les Diables auraient 32,1% de chance de se qualifier en quarts, 14,8% d'accéder au dernier carré, 5,2% de jouer la finale et 2,3% d'être sacrés champions d'Europe.

𝐄𝐮𝐫𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟒 𝐏𝐫𝐞𝐝𝐢𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬: Latest Projections 📈



The Euro 2024 group stage is now over, with 16 teams remaining in the competition.



Ahead of the knockout stage, we look at the latest Euro 2024 predictions by the Opta supercomputer.#Euro2024