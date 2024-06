"Affronter la France était mon rêve" : voilà comment les Diables doivent tourner le bouton après une phase de groupe brouillonne

Lundi, les Diables Rouges retrouvent la France en huitième de finale de l'Euro. Domenico Tedesco aura du boulot pour travailler les manquements affichés.

Aujourd'hui, les Diables Rouges étaient en congé. Mais Franky Vercauteren a tout de même rencontré la presse pour donner des nouvelles du groupe. Notre directeur technique a accordé un entretien à la RTBF et à la VRT, les deux diffuseurs belges de l'Euro.

Il explique que le groupe avait besoin de déconnecter pour passer à autre chose : "Les joueurs ont eu la possibilité de se vider un peu les têtes et de récupérer. Ils ont pu voir les familles et ils ont un jour libre aujourd'hui. L'ambiance est très bonne. On se focalise uniquement sur la France".

Franky Vercauteren voulait jouer la France...mais plus tard

Vercauteren est conscient que l'équipe doit hausser son niveau mais contextualise : "Comparer le match contre la Roumanie et celui contre l'Ukraine, c'est comme comparer des pommes et des poires. Ce sont des équipes différentes, les circonstances étaient différentes. On ne peut pas transplanter les choses d'un match vers un autre. On connait les attentes, on sait le niveau qu'on attend de nous".

Il attend en tout cas de pied ferme le match face aux Français : "Affronter la France, c’est mon match de rêve. C’est bien, mais c’est trop tôt (sourire). Depuis le début, je rêve d’un Belgique-France. Je l’imaginais plus loin. On va jouer contre le top européen, contre les meilleurs joueurs, contre un grand favori. On a du potentiel, on doit avoir de la confiance. Ce serait beau de les battre, pourquoi pas ?".

Les plus optimistes argueront que le statut de favori de la France pourrait arranger les Diables.