Des engins pyrotechniques autorisés dans les stades pour une "atmosphère agréable"

Les engins pyrotechniques ne sont pas les bienvenus dans les stades compte tenu des débordements que cela engendre. Cependant, en Norvège, on a décidé de laisser une chance aux supporters.

En Belgique, l'utilisation d'engin pyrotechnique est proscrite dans les stades mais cela n'empêche pas les supporters de ramener le matériel nécessaire et de l'utiliser pendant les matchs.

En Norvège, on a décidé d'aborder la chose autrement et de laisser une chance aux supporters. Ainisi, dès la saison prochaine, dans les tribunes des stades de D1 et de D2 locales, on pourra retrouver du matériel pyrotechnique.

Il s'agit là d'un projet pilote audacieux mais qui pourrait payer. La Fédération norvégienne, ainsi que les ministres nationaux, ont autorisé les supporters à allumer des feux de Bengale dans le stade à leur guise.

"Les engins pyrotechniques font partie de la culture des supporters norvégiens. Tant qu'elle est utilisée de manière sûre et responsable, elle apporte une atmosphère agréable", a confié Lubna Jaffery, ministre de la Culture.

Il s'agit d'une "percée importante après des années de négociations", a commenté l'association norvégienne des supporters qui semble ravie de ce projet qui sera donc évalué au bout de la saison 2024-2025.