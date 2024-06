Titulaire aux côtés de Yari Verschaeren pour le match de reprise d'Anderlecht, il signe son premier contrat au Lotto Park

Devon De Corte a signé son premier contrat professionnel avec Anderlecht. Une belle reconnaissance pour le milieu offensif de 18 ans.

Devon De Corte est un meneur de jeu possédant un passeport belge et américain. L'été dernier, il a quitté la Philadelphia Union Academy pour signer chez les U18 d'Anderlecht. Il y a immédiatement fait forte impression.

À la mi-saison, il a même été intégré aux RSCA Futures, disputant 12 matchs de D1B. Il débutera également la saison prochaine chez les U23 mais pourrait à terme lutter pour une place en équipe première.

Il y a quelques jours, il était d'ailleurs titulaire au sein de l'équipe anderlechtoise assez expérimentale qui a défié Tubize lors du premier amical de présaison. Autre preuve de la confiance du Sporting, De Corte a signé aujourd'hui son premier contrat professionnel chez les Mauves.

Devon De Corte, un avenir prometteur à Anderlecht

Le directeur de l'Académie Mikkel Hemmersam se réjouit de la signature de Devon De Corte jusqu'en 2027 : "Devon est techniquement doué et a une bonne vision du jeu".

"Il joue comme milieu de terrain et possède toutes les qualités nécessaires pour être un box-to-box, qui peut à la fois attaquer et défendre. La particularité de Devon est sa mentalité. Il est toujours désireux d'apprendre et veut s'améliorer" conclut Hemmersam.